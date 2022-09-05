В Томской области в одной из начальных школ обвалился потолок

В одной из начальных школ Томской области обвалился потолок. Свои возмущения родители школьников написали в местных пабликах.

Один из родителей рассказал в посте, что администрация образовательного учреждения знала о состоянии класса, но при этом не приняла никаких мер. Учителю с родителями и детьми пришлось проводить классный час в коридоре.

Автор публикации также добавил, что перед Днем знаний было сообщение о том, что все учреждения подготовлены к новому учебному году.

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