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В Томской области в одной из начальных школ обвалился потолок

Главная В России
Красноярск
19:30 5 Сентября 2022
общество, школа, ремонт
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В одной из начальных школ Томской области обвалился потолок. Свои возмущения родители школьников написали в местных пабликах.

Один из родителей рассказал в посте, что администрация образовательного учреждения знала о состоянии класса, но при этом не приняла никаких мер. Учителю с родителями и детьми пришлось проводить классный час в коридоре. 

Автор публикации также добавил, что перед Днем знаний было сообщение о том, что все учреждения подготовлены к новому учебному году. 

Фото: © Регион-70 / ВКонтакте

 

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