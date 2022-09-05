В Новосибирске ребенок застрял ногой в качели

В одном из дворов Новосибирска у 5-летней девочки в качелях застряла нога.

По данным спасателей когда ребенок качался на качелях, она просунула ногу между металлической перекладиной и сиденьем. Достать ногу из железного плена ей и ее родителя не удалось. На место происшествия были вызваны спасатели МАСС.

Спасателям пришлось использовать гидравлический аварийно-спасательный инструмент, чтобы сломать металлическую трубу.

После спасения медицинская помощь ребенку не понадобилась.

Фото: © Спасатели МАСС / ВКонтакте