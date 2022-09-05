В Новосибирске пятерых спортсменов на SUP-досках унесло в Обское море

В Новосибирске трое спортсменов отправились плавать на SUP-доска, однако волна унесла их в море. Позже на помощь им отправились двое других на досках однако и их унесло далеко от суши.

На помощь спортсменам отправились сотрудники спасательной службы. Сначала были найдены трое молодых спортсменов, которые находились в 800 метрах от берега. Позже были найдены двое других.

Всех пятерых успешно довезли до суши. Никому из сапбордистов не понадобилась медицинская помощь.

Спасатели МАСС отметили, что на досках в воду моно выходить только в солнечную и безветренную погоду.

Фото: © Спасатели МАСС / ВКонтакте