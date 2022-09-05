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Житель Омска купил пиццу за 28 тысяч рублей

Главная В России
Красноярск
16:45 5 Сентября 2022
общество, мошенники, интернет
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В Омске местный житель обратился в полицию с заявлением о том, что мошенники украли у него все деньги с карты. 

По словам потерпевшего он решил заказать пиццу в Интернете. После выбора понравившейся, он перешел к оплате и ввел все необходимые реквизиты карты. Спустя какое-то время ему пришло сообщение о списание 28000 рублей. 

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина попал на сайт-двойник, который был создан мошенниками. 

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото:  © Наталья Селиверстова / РИА Новости
 

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