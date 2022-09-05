Житель Омска купил пиццу за 28 тысяч рублей

В Омске местный житель обратился в полицию с заявлением о том, что мошенники украли у него все деньги с карты.

По словам потерпевшего он решил заказать пиццу в Интернете. После выбора понравившейся, он перешел к оплате и ввел все необходимые реквизиты карты. Спустя какое-то время ему пришло сообщение о списание 28000 рублей.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина попал на сайт-двойник, который был создан мошенниками.

На данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото: © Наталья Селиверстова / РИА Новости

