В Новосибирской области полицейского обвинили в халатности

Суд Новосибирской области вынес приговор бывшему полицейскому, который не отреагировал на сообщение о нападении мужчины на свою жену.

По данным сотрудников правоохранительных органов обвиняемый был дублером помощника оперативного дежурного дежурной части Отдела МВД. В марте прошлого года, когда он был на дежурстве ему поступил звонок от местных жителей, который говорили, что в одной из квартир женщине угрожают и избивают. Бывший полицейский никак не отреагировал на это сообщение.

В итоге позже в полицию поступил звонок о том, что мужчина убил свою жену.

Бывшего полицейского обвинили по статье "халатность, то есть неисполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Суд вынес приговор и назначил виновному два года условно. Однако бывший полицейский свою вину не признал.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков