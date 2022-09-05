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В Иркутске организатор незаконной парковки пойдет под суд

Главная В России
Красноярск
15:15 5 Сентября 2022
общество, суд, уголовное
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В Иркутске перед судом предстанет директор коммерческой организации, который игнорировал судебные решения о ликвидации парковки.

По данным сотрудников правоохранительных органов нарушитель захватил 4000 кв.м. в одном из районов Иркутска, чтобы создать парковку. Полицейские проверили данный участок и выявили нарушение прав. Материалы проверки с нарушениями были переданы в суд.

Рассмотрев дело суд обязал нарушителя убрать парковку с данной территории. Однако руководитель компании отказался исполнять решение суда.

После этого было возбуждено исполнительное производство. Однако и это не возымело должного эффекта. После этого директора обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Однако руководитель и это решение проигнорировал.

На данный момент возбуждено уголовное дело. 

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев

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