В Иркутске организатор незаконной парковки пойдет под суд

В Иркутске перед судом предстанет директор коммерческой организации, который игнорировал судебные решения о ликвидации парковки.

По данным сотрудников правоохранительных органов нарушитель захватил 4000 кв.м. в одном из районов Иркутска, чтобы создать парковку. Полицейские проверили данный участок и выявили нарушение прав. Материалы проверки с нарушениями были переданы в суд.

Рассмотрев дело суд обязал нарушителя убрать парковку с данной территории. Однако руководитель компании отказался исполнять решение суда.

После этого было возбуждено исполнительное производство. Однако и это не возымело должного эффекта. После этого директора обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. Однако руководитель и это решение проигнорировал.

На данный момент возбуждено уголовное дело.

Фото: © РИА Новости / Владимир Корнев