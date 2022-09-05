В Бурятии женщина за смерть сына получила 110 тысяч рублей

В Бурятии осужденного обязали выплатить компенсацию женщине, чьего сына убили.

По данным судебных приставов после окончания расследования женщина организовала похороны и поминки своего сына, на которые потратила 110 тысяч рублей. Позже мать погибшего решила взыскать компенсацию с осужденного.

Суд пошел на встречу женщине и обязал виновного выплатить полную сумму затраченную на похороны. Так как мужчина не имеет собственного имущества, вся компенсация будет взыматься с его зарплаты.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости