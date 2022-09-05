Мужчина из Томска украл у подростка 5000 рублей

В Томске предстанет перед судом местный житель, который украл пять тысяч рублей у 16-летнего подростка.

По данным сотрудников полиции в июле этого года 33-летний житель города заметил, что у подростка при себе есть 5000 рублей. Злоумышленник решил присвоить себе эти денежный средства. Мужчина подбежал к пострадавшему сзади, схватил его одной рукой, а второй из кармана вытащил деньги. После этого он убежал.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Грабеж" и направили материалы дела в суд.

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости