В Кемеровской области 70 человек ищут пропавших пенсионерку и ее внука

В Кемеровской области волонтеры, сотрудники полиции и МЧС ищут пожилую женщину и ее внука, которые 3 сентября ушли в лес за грибами и ягодами и не вернулись домой.

В спецслужбы за помощью обратились родственники пропавших. По данным организаторов поисков было создано несколько групп, которые исследуют местность леса, используя при этом специальные звуковые сигналы и шумовые устройства.

Сотрудники Следственного комитета также активно разыскивают женщину и мальчика и устанавливают обстоятельства их исчезновения.

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