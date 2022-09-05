39 млн рублей похитили из бюджета Иркутской области

В Иркутской области расследуется уголовное дело по статье "Мошенничество". По данным правоохранителей из бюджета области украли 39 миллионов рублей.

По информации СУ СК по Иркутской области с 2018 по 2021 год компания, которая в регионе специализируется на предоставлении услуг тепло- и водоснабжению, подала документы и отчеты с фальшивыми данными о затрате на поставку угля. В официальных отчетах сотрудники указали данные, которые больше реальных.

Обман был не замечен, и сотрудники Службы по тарифам региона предоставили организации сумму, которая указана в документе.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов обыскали компанию, опросили сотрудников и изучили всю документацию.

На этом этапе расследование не останавливается.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков