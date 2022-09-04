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В Томске ребенку отрубило пальцы мясорубкой

Главная В России
Красноярск
14:30 4 Сентября 2022
общество, происшествия, ребенок, врачи
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В Томске сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении матери, у которой ребенку отрубило пальцы в мясорубке. 

По данным правоохранителей мать пострадавшего готовила на кухне и использовала мясорубку. В какой-то момент она отлучилась от прибора. Женщина отметила, что она выключила мясорубку, однако в розетку вилка была вставлена. Когда мама была не на кухне, она услышала, как включается ее кухонный прибор. Она сразу же побежала на кухню и в этот момент увидела, что ее годовалый ребенок опускает руку в опасное отверстие. 

Родители сразу же вызвали бригаду скорой помощи. В больнице врачам удалось пришить фаланги. 

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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