В Томске ребенку отрубило пальцы мясорубкой

В Томске сотрудники полиции возбудили уголовное дело в отношении матери, у которой ребенку отрубило пальцы в мясорубке.

По данным правоохранителей мать пострадавшего готовила на кухне и использовала мясорубку. В какой-то момент она отлучилась от прибора. Женщина отметила, что она выключила мясорубку, однако в розетку вилка была вставлена. Когда мама была не на кухне, она услышала, как включается ее кухонный прибор. Она сразу же побежала на кухню и в этот момент увидела, что ее годовалый ребенок опускает руку в опасное отверстие.

Родители сразу же вызвали бригаду скорой помощи. В больнице врачам удалось пришить фаланги.

На данный момент возбуждено уголовное дело по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости