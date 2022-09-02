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В одном из автобусов Новосибирска пенсионерка разбила голову

Главная В России
Красноярск
19:12 2 Сентября 2022
общество, автобус, пенсионеры
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В одном из автобусов Новосибирска пожилая женщина не удержалась во время движения и упала, разбив голову о ступени.

По словам очевидцев водитель автобуса резко начал движения, не замечая при это людей. От неожиданного толчка транспорта женщина упала и получила травму головы. Ни водитель, ни кондуктор не стали предлагать медицинскую помощь и вызывать скорую. Несмотря на то, что было видно, что пенсионерка получила сильный удар, так как на ступеньках было много крови. 

Пострадавшая вышла на следующей остановке и отказалась от помощи неравнодушных. 

Очевидцы, обеспокоенные происшествием, написали заявление в полицию.

Фото: "Инцидент Новосибирск" / ВКонтакте 

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