В одном из автобусов Новосибирска пенсионерка разбила голову

В одном из автобусов Новосибирска пожилая женщина не удержалась во время движения и упала, разбив голову о ступени.

По словам очевидцев водитель автобуса резко начал движения, не замечая при это людей. От неожиданного толчка транспорта женщина упала и получила травму головы. Ни водитель, ни кондуктор не стали предлагать медицинскую помощь и вызывать скорую. Несмотря на то, что было видно, что пенсионерка получила сильный удар, так как на ступеньках было много крови.

Пострадавшая вышла на следующей остановке и отказалась от помощи неравнодушных.

Очевидцы, обеспокоенные происшествием, написали заявление в полицию.

Фото: "Инцидент Новосибирск" / ВКонтакте