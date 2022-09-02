В Кемеровской области полицейским пришлось гнаться за мотоциклистом

В Кемеровской области сотрудники полиции устроили погоню с пьяным мотоциклистом.

По данным инспекторов ГИБДД мужчина привлек их внимания, потому что передвигался без защитного шлема. Полицейские попросили водителя остановиться, однако он проигнорировал их слова и, увеличив скорость продолжил ехать. В итоге сотрудникам ГИБДД пришлось гнаться за нарушителем.

Полицейским удалось поймать мотоциклиста. Позже они выяснили, что мужчина не имеет документов на транспортное средство, а также находится в состоянии алкогольного опьянения.

Сотрудниками ГИБДД было составлено 5 административных протоколов. Теперь мужчине грозит штраф в размере до 32 тысяч рублей.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости