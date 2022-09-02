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На Байкале при испытании резиновой лодки утонул иркутянин

Главная В России
Красноярск
21:05 2 Сентября 2022
общество, байкал, спасатели
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Днем в первый день осени на Байкале утонул 67-летний иркутянин.

По данным сотрудников Главного управления МЧС России по Иркутской области на озеро вышли двое мужчин, которые решили испытать новую резиновую лодку. Однако водный транспорт перевернулся и мужчины начали тонуть. 

​Когда приехали спасатели одному из пострадавших удалось выплыть на берег, а тело другого нашли при обследовании акватории недалеко от берега. 

Сотрудники МЧС отметили, что перед выходом на воду необходимо убедиться в исправности плавсредства и изучить его характеристики.

Фото: t.me/krasgochs

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