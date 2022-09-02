На Байкале при испытании резиновой лодки утонул иркутянин

Днем в первый день осени на Байкале утонул 67-летний иркутянин.
По данным сотрудников Главного управления МЧС России по Иркутской области на озеро вышли двое мужчин, которые решили испытать новую резиновую лодку. Однако водный транспорт перевернулся и мужчины начали тонуть.
Когда приехали спасатели одному из пострадавших удалось выплыть на берег, а тело другого нашли при обследовании акватории недалеко от берега.
Сотрудники МЧС отметили, что перед выходом на воду необходимо убедиться в исправности плавсредства и изучить его характеристики.
Фото: t.me/krasgochs