В Бурятии насмерть сбили уборщицу улиц

В Бурятии рано утром пьяный водитель насмерть сбил уборщицу улиц.

По данным сотрудников полиции женщина утром убирала уличный мусор с дорог. Она шла по краю проезжай части около бордюра. В это время на встречу ехал автомобиль, который сначала наехал на бордюрный камень, а затем сбил женщину. Пострадавшая получила травмы несовместимые с жизнью.

Полицейские на месте происшествия проверили водителя и установили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: © комбинат по благоустройству