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В Бурятии насмерть сбили уборщицу улиц

Главная В России
Красноярск
20:20 2 Сентября 2022
дтп, общество, смерть
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В Бурятии рано утром пьяный водитель насмерть сбил уборщицу улиц.

По данным сотрудников полиции женщина утром убирала уличный мусор с дорог. Она шла по краю проезжай части около бордюра. В это время на встречу ехал автомобиль, который сначала наехал на бордюрный камень, а затем сбил женщину. Пострадавшая получила травмы несовместимые с жизнью. 

Полицейские на месте происшествия проверили водителя и установили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.  

Фото: © комбинат по благоустройству

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