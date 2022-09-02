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Жительница Томска в попытке купить двигатель попала в руки к мошенникам

Главная В России
Красноярск
18:50 2 Сентября 2022
общество, мошенники, интернет, полиция
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Жительница Томска стала жертвой мошенников, пытаясь заказать двигатель через Интернет. 

По данным сотрудников УМВД пострадавшая нашла понравившееся ей объявление о продажа на популярном сайте. Она связалась с продавцом, обговорила детали покупки, а после перевела 43 тысячи рублей. Спустя какое-то время товар так и не пришел, а лжепродавец перестал выходить на связь. 

Женщина поняла, что попалась в руки к аферистам и написала заявление в полицию. 

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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