Жительница Томска в попытке купить двигатель попала в руки к мошенникам

Жительница Томска стала жертвой мошенников, пытаясь заказать двигатель через Интернет.

По данным сотрудников УМВД пострадавшая нашла понравившееся ей объявление о продажа на популярном сайте. Она связалась с продавцом, обговорила детали покупки, а после перевела 43 тысячи рублей. Спустя какое-то время товар так и не пришел, а лжепродавец перестал выходить на связь.

Женщина поняла, что попалась в руки к аферистам и написала заявление в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын