В Омске работники кафе не пустили в заведение инвалида

В одном из кафе Омска сотрудники заведения не пустили мужчину на костылях.

По словам Константина в тот вечер он приехал в ресторан, чтобы отметить день рождение жены, однако на входе администратор сказала ему, что не может его пропустить. Девушка объяснила, что в этот день в кафе много людей в состоянии алкогольного опьянения, и сотрудники заведения не могут гарантировать безопасность ему и его жене.

Мужчину так сильно смутила эта ситуация, что он отправился в отдел полиции, чтобы написать заявление, а жена Константина написала отзыв в книгу жалоб и предложений.

Один из совладельцев кафе узнал об инциденте и полностью признал вину.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков