Новосибирский врач пойдет под суд за взятку

В Новосибирске осудят врача, который за взятку выдал мигранту справку об отсутствии заболеваний.

По данным сотрудников правоохранительных органов обвиняемый весной этого года выдал мигранту справку для трудоустройства, в которой говорилось, что у молодого человека нет заболеваний. За ложные медицинские сведения врач получил 12 тысяч рублей.

Полицейские уверены, что обвиняемый знал о наличии венерического заболевания у мигранта.

Медицинский работник был уволен. Все материалы дела переданы в суд.

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости