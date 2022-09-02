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Новосибирский врач пойдет под суд за взятку

Главная В России
Красноярск
17:05 2 Сентября 2022
общество, взятка, врач, суд
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В Новосибирске осудят врача, который за взятку выдал мигранту справку об отсутствии заболеваний. 

По данным сотрудников правоохранительных органов обвиняемый весной этого года выдал мигранту справку для трудоустройства, в которой говорилось, что у молодого человека нет заболеваний. За ложные медицинские сведения врач получил 12 тысяч рублей.

Полицейские уверены, что обвиняемый знал о наличии венерического заболевания у мигранта. 

Медицинский работник был уволен. Все материалы дела переданы в суд. 

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

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