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Полицейские из Кемеровской области покорили Эльбрус

Главная В России
Красноярск
16:35 2 Сентября 2022
общество, полиция, альпинисты
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Полицейские из Кемеровской области во время своего отпуска покорили самую высокую горную вершину в России и Европе. 

Сотрудники ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что покорение вершины было в память о сослуживцах, которые погибли при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. 

Бесстрашные Юрий Плешков и Екатерина Белозерцева вместе служат в отдельном батальоне патрульно-постовой службы и оба уже давно увлекаются альпинизмом. Пара решила покорить Эльбрус еще в 2020 году, во время путешествия на алтайские горы. 

Сейчас Юрий и Екатерина раздумывает над новым путешествием. 

Фото: © ГУ МВД по Кемеровской области

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