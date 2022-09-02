Полицейские из Кемеровской области покорили Эльбрус

Полицейские из Кемеровской области во время своего отпуска покорили самую высокую горную вершину в России и Европе.

Сотрудники ГУ МВД по Кемеровской области рассказали, что покорение вершины было в память о сослуживцах, которые погибли при исполнении служебного долга на Северном Кавказе.

Бесстрашные Юрий Плешков и Екатерина Белозерцева вместе служат в отдельном батальоне патрульно-постовой службы и оба уже давно увлекаются альпинизмом. Пара решила покорить Эльбрус еще в 2020 году, во время путешествия на алтайские горы.

Сейчас Юрий и Екатерина раздумывает над новым путешествием.

Фото: © ГУ МВД по Кемеровской области