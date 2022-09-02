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Житель Иркутской области не мог устроиться на работу из-за долгов

Главная В России
Красноярск
15:50 2 Сентября 2022
общество, алименты, долг, розыск
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В Иркутской области мужчине пришлось выплатить все долги по алиментам, чтобы устроиться на желаемую работу.

По данным сотрудников УФССП России по Иркутской области мужчина продолжительное время не выплачивал алименты бывшей жене и дочери и накопил долги на 200 тысяч рублей. Правоохранители не моги наложить арест на имущество и банковские счета, так как у нарушителя их не было. Полицейские также долгое время не могли найти мужчину, чтобы привлечь к ответственности. 

В итоге сотрудники правоохранительных органов объявили его в розыск.

Спустя какое-то время нарушитель захотел устроиться на работу в государственные органы в другом городе. Однако, проверяя свои данные, он обнаружил, что находится в розыске. 

Мужчина оплатил все долги, что очистить свою биографию и устроиться на работу. 

Фото: © РИА Новости / Михаил Мордасов

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