Жительница Бурятии держит в своем доме 13 собак

В столице Бурятии у местной жительницы в частном доме проживают 13 собак. Домашние животные громким лаем мешают соседям. В итоге люди решили обратиться к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой, чтобы она помогла разобраться в этой ситуации.

Юлия Жамбалова не проигнорировала просьбу и решила проверить законность содержания такого количества собак. В проверке были задействованы также сотрудники прокуратору и управления ветеринарии.

Участники проверки выяснили, что женщина только присматривает за территорией, так как участок принадлежит ее родственнику. Сотрудник ветеринарии в первую очередь заметили мусор, фекалии и почувствовали неприятный запах.

В ходе проверки также выявили, что у трех собак нет регистрации.

Материалы проверки были направлены в управление Россельхознадзора для принятия административных мер.

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости