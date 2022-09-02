Жительница Бурятии держит в своем доме 13 собак

В столице Бурятии у местной жительницы в частном доме проживают 13 собак. Домашние животные громким лаем мешают соседям. В итоге люди решили обратиться к уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой, чтобы она помогла разобраться в этой ситуации.
Юлия Жамбалова не проигнорировала просьбу и решила проверить законность содержания такого количества собак. В проверке были задействованы также сотрудники прокуратору и управления ветеринарии.
Участники проверки выяснили, что женщина только присматривает за территорией, так как участок принадлежит ее родственнику. Сотрудник ветеринарии в первую очередь заметили мусор, фекалии и почувствовали неприятный запах.
В ходе проверки также выявили, что у трех собак нет регистрации.
Материалы проверки были направлены в управление Россельхознадзора для принятия административных мер.
Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости