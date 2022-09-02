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Жительница Бурятии держит в своем доме 13 собак

Главная В России
Красноярск
15:20 2 Сентября 2022
общество, животные, проверка
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В столице Бурятии у местной жительницы в частном доме проживают 13 собак. Домашние животные громким лаем мешают соседям. В итоге люди решили обратиться к  уполномоченному по правам человека в Бурятии Юлии Жамбаловой, чтобы она помогла разобраться в этой ситуации. 

Юлия Жамбалова не проигнорировала просьбу и решила проверить законность содержания такого количества собак. В проверке были задействованы также сотрудники прокуратору и управления ветеринарии.  

Участники проверки выяснили, что женщина только присматривает за территорией, так как участок принадлежит ее родственнику. Сотрудник ветеринарии в первую очередь заметили мусор, фекалии и почувствовали неприятный запах. 

В ходе проверки также выявили, что у трех собак нет регистрации.

Материалы проверки были направлены в управление Россельхознадзора для принятия административных мер.

Фото: © Виталий Аньков / РИА Новости 

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