Педагоги из Дивногорска встретились на ежегодной августовской конференции

В Дивногорске прошла ежегодная августовская конференция, которую посетили более 160 учителей и воспитателей из 18 образовательных учреждений города. Встреча прошла в Доме детского творчества.

На торжественном мероприятии педагогам и воспитателям вручили дипломы и благодарственные письма. Четырех педагогов поздравили с 50-летием педагогической деятельности. Одну из учительниц ее коллеги и ученики проводили на заслуженный отдых и поблагодарили за 53 года работы.

На вечере также присутствовал глава города Сергей Егоров, который рассказал, в этом году удалось привлечь 50 млн рублей на ремонт и благоустройство школ.

Фото: © Даниил Чернявский