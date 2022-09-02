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Школьница из Новосибирска упала в обморок на линейке

Главная В России
Красноярск
13:05 2 Сентября 2022
общество, школьники, врачи
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В одной из школ Новосибирска девочке стало плохо на линейке.

Сестра школьницы рассказала в социальных сетях, что у ребенка закружилась голова, и она подошла к учительница, та предложила встать ей в тень. Однако девочка упало в обморок. Автор поста также пожаловалась на работу учительницы, которая по ее словам равнодушно отнесла к состоянию ребенка. 

Сотрудники школы встали на защиту учительницы и рассказали, что все не так плохо как может показаться. Они поделились, что медики отвели пострадавшую в медпункт, привели ее в сознание и накормили. Они предположили, что девочка переволновалась или потеряла силы из-за того, что не позавтракала. Они также отметили, что после уроков школьница спокойно сама смогла дойти до дома. 

Фото: © пресс-служба министерства образования Красноярского края

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