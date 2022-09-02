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Жительница Кемеровской области зарезала мужа во время ссоры

Главная В России
Красноярск
12:20 2 Сентября 2022
общество, суд, убийство
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Суд в Кемеровской области вынес приговор женщине, которая зарезала своего мужа во время ссоры. 

По данным сотрудников правоохранительных органов в июне прошлого года обвиняемая пришла домой в состоянии алкогольного опьянение. Это не понравилось ее мужу, и он сделал ей замечание. Женщина не желала слушать его недовольства, и между супругами завязалась ссора. 

Во время конфликта убитый ударил супруга. Женщина не стала это терпеть, схватила нож и вонзила в его грудь. 

Тело нашел сын пары, однако мать ничего не стала рассказывать о произошедшем. Когда врачи приехали, мужчина уже был мертв.

Суд внес приговор и назначил женщине четыре года тюрьмы.

Фото:  © Максим Богодвид / РИА Новости

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