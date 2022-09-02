Житель Иркутской области пытался убить свою бывшую жену и ее мать

Суд Иркутска вынес приговор мужчине, которые пытался убить свою бывшую жену и ее мать.

По словам правоохранителей в ноябре прошлого года в одном из многоквартирных домов мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал на двух женщин. Он ударил их ударил металлической трубой по голове и другим частям тела. Пострадавших спасли соседи, которые услышали крики. Потерпевших госпитализировали. В больнице у них диагностировали переломы.

Злоумышленник частично признал свою вину. Однако суд назначил ему более девяти лет тюрьмы.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев