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Житель Бурятии во время ссоры убил незнакомца

Главная В России
Красноярск
10:50 2 Сентября 2022
общество, происшествия, суд, убийство
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Сотрудники полиции Бурятии завершили расследование дела об убийстве в центре Улан-Удэ. 

По данным правоохранителей в июне этого года виновный выпивал с друзьями в нескольких барах города. В последнем заведении компания поссорилась с посетителями кафе. Они решили разобраться на улице с помощью кулаков. Подсудимый решил действовать решительно и выломал из забора фигурный металлический уголок. Он начал бегать с ним и угрожать.

В это время на улицу вышли двое мужчин, которые не имели отношение к конфликту. Однако обвиняемом показалось, что и они были участниками ссоры. Молодой человек с опасным предметом в руках подбежал к вышедшим и нанес несколько ударов по голове одному из мужчин.

Пострадавшего госпитализировали, однако в больнице он скончался.

Обвиняемый не признал свою вину и заявил, что в тот вечер не выпивал. Несмотря на это детали преступления он абсолютно не помнит. 

Все материалы уголовного дела переданы в суд. 

Фото: © СУ СКР по Бурятии

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