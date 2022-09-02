Житель Бурятии во время ссоры убил незнакомца

Сотрудники полиции Бурятии завершили расследование дела об убийстве в центре Улан-Удэ.

По данным правоохранителей в июне этого года виновный выпивал с друзьями в нескольких барах города. В последнем заведении компания поссорилась с посетителями кафе. Они решили разобраться на улице с помощью кулаков. Подсудимый решил действовать решительно и выломал из забора фигурный металлический уголок. Он начал бегать с ним и угрожать.

В это время на улицу вышли двое мужчин, которые не имели отношение к конфликту. Однако обвиняемом показалось, что и они были участниками ссоры. Молодой человек с опасным предметом в руках подбежал к вышедшим и нанес несколько ударов по голове одному из мужчин.

Пострадавшего госпитализировали, однако в больнице он скончался.

Обвиняемый не признал свою вину и заявил, что в тот вечер не выпивал. Несмотря на это детали преступления он абсолютно не помнит.

Все материалы уголовного дела переданы в суд.

Фото: © СУ СКР по Бурятии