В Новосибирске на остановке мужчина избил девушку

В Новосибирске неизвестный парень избил девушку на остановке.

Пост с информацией о случившемся появился в социальных сетях. Мать пострадавшей рассказала, что на остановке были только ее дочь и напавший молодой человек. По словам женщина злоумышленник неожиданно напал на девушку. Схватил ее за волосы и потащил за остановку. Мужчина наносил сильные удары руками и ногами, ставил на колени и выдрал волосы.

Потерпевшая смогла запомнить приметы нападавшего: ярко-красные губы, серые шорты, белая футболка с синими полосками и солнцезащитные очки.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости