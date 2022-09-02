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В Новосибирске на остановке мужчина избил девушку

Главная В России
Красноярск
09:05 2 Сентября 2022
общество, нападение, мужчина
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В Новосибирске неизвестный парень избил девушку на остановке. 

Пост с информацией о случившемся появился в социальных сетях. Мать пострадавшей рассказала, что на остановке были только ее дочь и напавший молодой человек. По словам женщина злоумышленник неожиданно напал на девушку. Схватил ее за волосы и потащил за остановку. Мужчина наносил сильные удары руками и ногами, ставил на колени и выдрал волосы. 

Потерпевшая смогла запомнить приметы нападавшего: ярко-красные губы, серые шорты, белая футболка с синими полосками и солнцезащитные очки.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости

 

 

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