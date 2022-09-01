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В мэрии Омска подписали новое постановление для алкомаркетов

Главная В России
Красноярск
19:15 1 Сентября 2022
общество, алкоголь, закон, магазины
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В Омске сотрудники администрации выпустили постановление, в котором говорится о территориальном размещение алкогольных магазинов.

В официальном документе прописано, что теперь минимальное расстояние до алкомаркета будет примерно 30-50 метров. Точный метраж будет зависеть от наличия забора. 

Отметим, что продавать спиртные напитки запрещено около образовательных учреждений, больниц, вокзалов, аэропортов, боевых позиций войск, мест повышенной опасности и ряда других объектов.

Фото: © Евгений Епанчинцев / РИА Новости

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