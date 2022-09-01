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В Томской области выявили пять компаний с нелегальными кредиторами

Главная В России
Красноярск
19:30 1 Сентября 2022
общество, нелегалы, кредиты
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В Томской области за первые восемь месяцев 2022 года сотрудники Центрального Банка обнаружили пяти нелегальных финансовых компаний.

Представители Банка России рассказали, что две из выявленных компаний выдавали займы от лица ломбарда, еще две являлись комиссионными магазинами. Пятая компания ранее уже была вычеркнута из реестра микрофинансовых организаций, однако работников компании это не остановило. Они продолжили пользоваться своим статусом и выдавать займы.

Сотрудники ЦБ отметили, чтобы узнать является ли компания легальной, необходимо проверить ее наличие в реестре Банка России. 

Фото: © Владимир Трефилов / РИА Новости

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