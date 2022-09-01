Омского маньяка осудили на 18 лет

Омский суд вынес приговор мужчине, который известен как «левобережный маньяк».

По данным следствия Сергей Городничев летом 2020 года напал на трех женщин, избил их и украл украшения. Одна из них от полученных трав скончалась, а другая несмотря на ножевое ранение, которое задело жизненно важные органы, смогла выжить.

Маньяк смог украсть дорогие украшение на сумму 142 тыс. рублей.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось поймать злоумышленника спустя два дня после третьего его нападения.

Сергей обвинялся по четырем статьям УК РФ: грабеж, разбой, убийство и покушение на убийство, сопряженное с разбоем. В итоге суд вынес вердикт и приговорил мужчину к 18 годам тюрьмы. Также его обязали выплатить моральную компенсацию жертвам в размере 2,5 млн рублей.

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев