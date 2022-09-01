Новосибирец запустил фейерверк из окна дома

В социальных сетях жители Новосибирска опубликовали видео, как неизвестный запускал праздничный фейерверк из окна жилого дома.

Пальба напугала местных жителей, и они в резкой форме просили прекратить устраивать опасное шоу.

В комментариях к посту люд оставляли шуточные предположения, почему житель дома решил устроить салют. Кто-то предположил, что таким образом новосибирец прощается с летом.

Однако инцидентом заинтересовались сотрудники полиции. Сейчас они устанавливают все обстоятельства случившегося.

Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54" / ВКонтакте