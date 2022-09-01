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Новосибирец запустил фейерверк из окна дома

Главная В России
Красноярск
18:00 1 Сентября 2022
общество, фейерверк, полиция
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В социальных сетях жители Новосибирска опубликовали видео, как неизвестный запускал праздничный фейерверк из окна жилого дома.

Пальба напугала местных жителей, и они в резкой форме просили прекратить устраивать опасное шоу. 

В комментариях к посту люд оставляли шуточные предположения, почему житель дома решил устроить салют. Кто-то предположил, что таким образом новосибирец прощается с летом. 

Однако инцидентом заинтересовались сотрудники полиции. Сейчас они устанавливают все обстоятельства случившегося. 

Фото: Новосибирская служба эвакуации "АСТ-54" / ВКонтакте 

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