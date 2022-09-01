Жители Томской области считают новую детскую площадку небезопасной

Жители Томской области пожаловались на состояние новой детской площадки.

В социальных сетях появился пост о том, что новая территория для детей не выглядит безопасной. Автор записи говорит о том, что качели для малышей выглядят не доделанными, песок накидан буграми, скамейки отсутствуют.

Недовольные родители обратились в ЖЭУ, однако там их направили в администрацию города.

Напомним, что ранее Sibnovosti писали о том, что жители Томска недовольны состоянием детских площадок.

Фото: © VSEVERSKE.INFO / ВКонтакте