Жителя Омска задержали за убийство двух косуль

В Омске охотинспектору удалось поймать браконьера, который убил двух косуль.

Инспектор задержал злоумышленника на автомобиле, в котором находились мешки с разделанными телами животных. На место задержания прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Полицейские изъяли у задержанного ружья, карабин, патроны и нож. Сотрудники полиции также нашли останки одной из косуль недалеко в лесу, части тела второй омич утопил в озере.

Возбуждено уголовное дело по статье "незаконная охота с причинением крупного ущерба".

Фото: ©​ ОМВД России по Колосовскому району