В Кемеровской области 9-летняя девочка умерла на детской площадке от удара турником.

По словам очевидцев погибший ребенок вместе с друзьями бегали по детской территории и играли на турниках. В какой-то момент один из мальчиков очень сильно раскачал конструкцию, которая по неизвестной причине не была закреплена. Снаряд упал на девочку и нанес ей травмы несовместимые с жизнью.

Врачи, прибывшие на место трагедии, ничего уже не могли сделать.

На данный момент полицейскими возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости