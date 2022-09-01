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В Иркутске из покрышек будут делать покрытие для спортплощадок

Главная В России
Красноярск
14:45 1 Сентября 2022
общество, проект, экология
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В Иркутске планируют перерабатывать автомобильные покрышки в резиновое покрытие для спортивных площадок. О новом проекте рассказали сотрудники министерства экономического развития.

Для реализации данного проекта будут организованы сборы необходимого сырья на территории региона.  В ведомстве отметили, что в области есть специальная техника, которая может упростить сдачу покрышек. 

Отметим, что переработка покрышек является единственным выходом, так как иные способы утилизации негативно влияют на экологию.

Напомним, что ранее Sibnovosti писали о том, что в Красноярске также из автомобильных покрышек изготовят детские площадки и напольное покрытие

Фото: © admkrsk.ru

 

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