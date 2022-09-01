В Томске осудят продавшую алкоголь подростку продавщицу

В Томске перед судом предстанет местная жительница, которая продала алкоголь подростку и не спросила его документы.
По данным сотрудников полиции в декабре прошлого года продавщица бара уже была замечена за нарушением закона. Ее привлекли к административной ответственности за продажу горячительных напитков несовершеннолетнему.
В этот раз нарушительнице придётся ответить за свои действия в суде.
Возбуждено уголовное дело по статье «розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Все материалы переданы в суд.
Фото: © Андрей Старостин / РИА Новости