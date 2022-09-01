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В Томске осудят продавшую алкоголь подростку продавщицу

Главная В России
Красноярск
13:30 1 Сентября 2022
общество, алкоголь, закон, суд
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В Томске перед судом предстанет местная жительница, которая продала алкоголь подростку и не спросила его документы.

По данным сотрудников полиции в декабре прошлого года продавщица бара уже была замечена за нарушением закона. Ее привлекли к административной ответственности за продажу горячительных напитков несовершеннолетнему.

В этот раз нарушительнице придётся ответить за свои действия в суде.

Возбуждено уголовное дело по статье «розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Все материалы переданы в суд.

Фото: © Андрей Старостин / РИА Новости

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