В Томске осудят продавшую алкоголь подростку продавщицу

В Томске перед судом предстанет местная жительница, которая продала алкоголь подростку и не спросила его документы.

По данным сотрудников полиции в декабре прошлого года продавщица бара уже была замечена за нарушением закона. Ее привлекли к административной ответственности за продажу горячительных напитков несовершеннолетнему.

В этот раз нарушительнице придётся ответить за свои действия в суде.

Возбуждено уголовное дело по статье «розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Все материалы переданы в суд.

Фото: © Андрей Старостин / РИА Новости