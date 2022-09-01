В Омске аферисты похитили 19 млн рублей у вдовы

В Омске закончилось расследование по делу о мошенничестве директора строительной фирмы и его подчиненных.

Сотрудники полиции выяснили, что мошенники решили воспользоваться сменой руководства в крупной омской строительной фирме, в которой умер директор и управляющей стала его жена и дочь. Основатель преступной группы был другом семьи, поэтому знал о состоянии всех дел. Он также помогал новым владелицам фирмы.

В ходе расследования стало известно, что аферисты создали фальшивые документы, по которым можно украсть более 19 млн рублей у вдовы и ее дочери. Обвиняемые решили уничтожить оригиналы и подложить свои договора. В итоге деньги за выполненные работы пришли на счета злоумышленников.

Помимо этого, правоохранители также установили, что директор строительной фирмы смог украсть имущество пострадавших. Сумма ущерба составила более 5 млн рублей.

Полицейскими было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Все материалы переданы в суд.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков