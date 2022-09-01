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Житель Новосибирска продает автограф единственного президента СССР

Главная В России
Красноярск
11:30 1 Сентября 2022
общество, президент, продажа
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На популярном сайте объявлений появился пост о продаже фото с автографом Михаила Горбачева.

Житель Новосибирска решил продать коллекционную вещь за 6000 рублей. Автор объявления также указал состояние товара и цену доставки.

Отметим, что это не единственное такое объявление на сайте. Вчера за день появились десятки предложений с продажей автографов и книг умершего президента. Цены варьируются от 1500 до 1000000 рублей.

Напомним, что вчера Sibnovosti писали о том, что скончался единственный президент СССР Михаил Горбачев.

Скриншот с сайта объявлений 

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