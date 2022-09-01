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В Омске оскорбивший женщину мужчина попал в больницу

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Красноярск
09:45 1 Сентября 2022
общество, нападение, больница, полиция
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В Омске в больницу с множественными травмами попал мужчина, который был избит за оскорбление девушки. 

Сотрудники полиции прибыли в медучреждение и выяснили, что в тот день пострадавший выпил и начал нелестно отзываться о неизвестной девушке. Спутнику оскорбленной это не понравилось, и он решил вступиться за нее. Между мужчинами завязалась ссора. В ходе выяснения отношений защитник девушки нанес пострадавшему один сильный удар, который имел последствия.

Врачи диагностировали у побитого открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом основания черепа. 

Виновного уже задержали и возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Фото:  © Максим Блинов / РИА Новости 

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