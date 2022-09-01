В Новосибирске медведь убил свинью и барана

В Новосибирской области медведь напал на животных и задрал их до смерти. Разорванные тела свиньи и барана нашли в Болотнинском районе.

Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии по региону, обеспокоенные данной ситуацией, выпустили приказ об отстреле дикого животного. На сайте ведомства говорится о том, что с 31 августа по 2 сентября необходимо отыскать хищника и отстрелить.

Также в постановлении отмечено, что ситуация находится под контролем министерства.

Напомним, что это не первый случай нападения медведя. Ранее Sibnovosti писали о том, что медведь зверски расправился с коровой в Новосибирской области.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости