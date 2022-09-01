1 сентября
Новости России
погода +16 °C
60.24
 
€ 60.21
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Новосибирске медведь убил свинью и барана

Главная В России
Красноярск
09:00 1 Сентября 2022
общество, животные, нападение, медведь
версия для печати Ico_print

В Новосибирской области медведь напал на животных и задрал их до смерти. Разорванные тела свиньи и барана нашли в Болотнинском районе. 

Сотрудники Министерства природных ресурсов и экологии по региону, обеспокоенные данной ситуацией, выпустили приказ об отстреле дикого животного. На сайте ведомства говорится о том, что с 31 августа по 2 сентября необходимо отыскать хищника и отстрелить. 

Также в постановлении отмечено, что ситуация находится под контролем министерства. 

Напомним, что это не первый случай нападения медведя. Ранее Sibnovosti писали о том, что медведь зверски расправился с коровой в Новосибирской области.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости

 

 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Омске оскорбивший женщину мужчина попал в больницу

В Омске оскорбивший женщину мужчина попал в больницу

1 Сентября 2022 г.
Его избил спутник девушки
Новости Красноярска: В Томске мужчина с кирпичом напал на продавца

В Томске мужчина с кирпичом напал на продавца

31 Августа 2022 г.
Полицейские задержали злоумышленника
Новости Красноярска: В Омске мошенники представлялись мэром города

В Омске мошенники представлялись мэром города

31 Августа 2022 г.
Аферисты просили финансирование на благоустройство парка
Новости Красноярска: Житель Кемеровской области убил свою возлюбленную за отказ приготовить ужин

Житель Кемеровской области убил свою возлюбленную за отказ приготовить ужин

31 Августа 2022 г.
Мужчина предстанет перед судом
Новости Красноярска: Новосибирские врачи не смогли спасти раненную лосиху

Новосибирские врачи не смогли спасти раненную лосиху

31 Августа 2022 г.
Животное получило травмы в результате ДТП
Новости Красноярска: В Иркутске делая селфи погиб подросток

В Иркутске делая селфи погиб подросток

31 Августа 2022 г.
Мальчика ударило током
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Разрыв селезенки получил омич после катания на электросамокате

Разрыв селезенки получил омич после катания на электросамокате

29 Августа 2022 г.
Это уже третий случай в этом месяце
Новости Красноярска: Массовая авария с участием автобуса и четырех машин произошла на Свободном в Красноярске

Массовая авария с участием автобуса и четырех машин произошла на Свободном в Красноярске

27 Августа 2022 г.
Пострадал 9-летний ребенок
Новости Красноярска: Жительница Иркутской области умерла после укола врачей

Жительница Иркутской области умерла после укола врачей

29 Августа 2022 г.
Девушка была беременна
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru