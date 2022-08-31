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В Иркутске ребёнку пробило голову кирпичом

Главная В России
Красноярск
17:10 31 Августа 2022
ребенок, происшествия, общество, врачи
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В Иркутске врачи борются за жизнь 6-летней девочки, которой на голову упал кирпич.

По словам матери ребенка в тот день пострадавшая гуляла со своей старшей сестрой. Девушка шла впереди и обернулась, когда услышала удар. В тот момент она увидела свою сестра лежащую на асфальте. Она сразу же позвонила маме и в скорую.

Работники скорой помощи диагностировали у ребенка скальпированную рану головы и травмы лица. Девочку доставили в больницу, где провели операцию. Врачам удалось спасти пострадавшую. 

Мать девочки считает, что кирпич не случайно упал на голову дочери. Она рассказала, что в тот день мальчики примерно 8 лет пугали людей, которые выходят из подъезда, сбрасывая на них камни. 

Правоохранители проводят проверку произошедшего и выясняю почему упал кирпич.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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