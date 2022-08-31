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Житель Кемеровской области убил свою возлюбленную за отказ приготовить ужин

Главная В России
Красноярск
19:45 31 Августа 2022
происшествия, убийство, полиция
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В Кемеровской области арестовали мужчину, который до смерти избил свою сожительницу за отказ готовить еду.

По данным сотрудников полиции 50-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения попросил свою возлюбленную приготовить ему ужин. Женщина отказалась, после этого у пары завязалась ссора. Задержанный решил наказать свою девушку и начал ее избивать. Из-за сильных ударов пострадавшая потеряла сознание. 

Злоумышленник не стал сразу же вызывать скорую помощь, лишь спустя пару часов он позвонил в больницу. Женщину госпитализировали, однако врачам не удалось ее спасти, и она скончалась в больнице.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков

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