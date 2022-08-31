В Томске мужчина с кирпичом напал на продавца

В Томске сотрудникам полиции удалось задержать мужчину, который напал на продавца с кирпичом и пытался ограбить магазин.

По данным следователей мужчина перелез через прилавок и начал вымогать деньги. Женщина отказалась открывать кассу и отдавать денежные средства, тогда злоумышленник перешел к решительным действиям и попытался разбит кассовый ящик кирпичом. Задуманное преступление не удалось довести до конца, и мужчина скрылся.

Правоохранители выяснили, что нападавший ранее уже был судим. Во время задержания он сознался в содеянном.

На данный момент в отношении нарушителя уже возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".

Фото: © Владимир Астапкович / РИА Новости