В Омске мошенники представлялись мэром города

Сотрудники мэрии Омска рассказали о новом виде мошенничества. Как оказалось злоумышленники под видом мэра города рассылали письма, в которых просили деньги на благоустройство парка 300-летия. В конце каждого письма неизвестные оставляли банковские реквизиты для перевода денежных средств.

В ведомстве отметили, что ни мэрия, ни Сергей Шелест, который является мэром Омска, не имеют к этим письмам никакого отношения.

На данный момент мошенников ищут сотрудники правоохранительных органов.

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина