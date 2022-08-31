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В Омске мошенники представлялись мэром города

Главная В России
Красноярск
20:00 31 Августа 2022
общество, мошенники, мэр
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Сотрудники мэрии Омска рассказали о новом виде мошенничества. Как оказалось злоумышленники под видом мэра города рассылали письма, в которых просили деньги на благоустройство парка 300-летия. В конце каждого письма неизвестные оставляли банковские реквизиты для перевода денежных средств. 

В ведомстве отметили, что ни мэрия, ни Сергей Шелест, который является мэром Омска, не имеют к этим письмам никакого отношения. 

На данный момент мошенников ищут сотрудники правоохранительных органов. 

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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