31 августа
Новости России
погода +20 °C
60.24
 
€ 60.21
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

В Иркутске делая селфи погиб подросток

Главная В России
Красноярск
19:00 31 Августа 2022
происшествия, смерть, подросток, жд
версия для печати Ico_print

В Иркутской области погиб подросток, который забрался на железнодорожные пути ради селфи.

Сотрудники Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России рассказали, что на данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии. Будет также проведена проверка, после которой сотрудники ведомства оценят действия подростка и должностных лиц, которые отвечают за порядок на объектах железнодорожного транспорта. 

В итоге будет принято процессуальное решение.

Фото: © пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.

 

На эту тему
Sibnovosti.ru в Одноклассниках Официальная группа Sibnovosti.ru на Одноклассниках
В России / НОВОСТИ
Новости Красноярска: В Томске мужчина с кирпичом напал на продавца

В Томске мужчина с кирпичом напал на продавца

31 Августа 2022 г.
Полицейские задержали злоумышленника
Новости Красноярска: В Омске мошенники представлялись мэром города

В Омске мошенники представлялись мэром города

31 Августа 2022 г.
Аферисты просили финансирование на благоустройство парка
Новости Красноярска: Житель Кемеровской области убил свою возлюбленную за отказ приготовить ужин

Житель Кемеровской области убил свою возлюбленную за отказ приготовить ужин

31 Августа 2022 г.
Мужчина предстанет перед судом
Новости Красноярска: Новосибирские врачи не смогли спасти раненную лосиху

Новосибирские врачи не смогли спасти раненную лосиху

31 Августа 2022 г.
Животное получило травмы в результате ДТП
Новости Красноярска: В Новосибирском метро запустили пятивагонный состав

В Новосибирском метро запустили пятивагонный состав

31 Августа 2022 г.
Состав впервые запустили 31 августа
Новости Красноярска: В Кемеровской области инспектор ГИБДД брал взятки углем

В Кемеровской области инспектор ГИБДД брал взятки углем

31 Августа 2022 г.
Мужчину обязали выплатить штраф
Новости компаний
25/08
Страховки ОСАГО на Озоне
24/08
Антон Милютин назначен управляющим Красноярским отделением Сбербанка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае возбудили уголовное дело из-за падения частного вертолёта в реку

В Красноярском крае возбудили уголовное дело из-за падения частного вертолёта в реку

29 Августа 2022 г.
Устанавливаются обстоятельства случившегося
Новости Красноярска: Разрыв селезенки получил омич после катания на электросамокате

Разрыв селезенки получил омич после катания на электросамокате

29 Августа 2022 г.
Это уже третий случай в этом месяце
Новости Красноярска: Появились ещё два претендента на пост мэра Красноярска

Появились ещё два претендента на пост мэра Красноярска

29 Августа 2022 г.
Ими стали Владимир Моисеев и Александр Бухольцев
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru