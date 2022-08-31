В Иркутске делая селфи погиб подросток

В Иркутской области погиб подросток, который забрался на железнодорожные пути ради селфи.

Сотрудники Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России рассказали, что на данный момент устанавливаются все обстоятельства трагедии. Будет также проведена проверка, после которой сотрудники ведомства оценят действия подростка и должностных лиц, которые отвечают за порядок на объектах железнодорожного транспорта.

В итоге будет принято процессуальное решение.

Фото: © пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.