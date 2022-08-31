В Новосибирском метро запустили пятивагонный состав

В Новосибирском метро сегодня, 31 августа, появился первый состав из пяти вагонов. Появление удлиненных составов сможет вместить в себя больше пассажиров на 15-20%.

На запуске состава побывал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, его заместитель Олег Клемешов, начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Константин Васильев и начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло.

Отметим, что за сутки метро пользуются около 250 тысяч пассажиров.

Фото: © Новосибирский метрополитен