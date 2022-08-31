В Кемеровской области инспектор ГИБДД брал взятки углем

В Кемеровской области старший инспектор ГИБДД брал взятки с перевозчика угля.

По словам сотрудников полиции с 2017 года владельцы и водители грузовых автомобилей неправильно перевозили уголь. Их машины не были оборудованы специальным настилом, которым укрывают перевозимый товар.

Чтобы избежать наказания директор компании предложил знакомому инспектору не составлять административные протоколы на водителей, за это сотруднику ГИБДД пообещали деньги и уголь.

По договорённости с октября по декабрь 2018 обвиняемый выполнял условия договора, за что получил 10 тысяч рублей и 8 тонн угля.

Нарушителя обязали выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей, а также лишил его права службы в органах внутренних дел на два года

Однако срок давности уголовного преследования истек.

Фото: © Алексей Мальгавко / РИА Новости