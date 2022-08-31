В Бурятии появился свой "Хатико"

В Бурятии волонтеры фонда "Собака счастья" рассказали о собаке, которая уже несколько дней преданно ждет свою хозяйку у ее работы. Как оказалось владелица питомца умерла.

Работники центра "Собака счастья" объяснили, что домашнее животное не может осознать и понять, что произошло. Собака сейчас испытывает стресс, и как никогда она нуждается в любви и семье. Волонтеры также отметили, что животное спокойное и адекватное.

Сейчас бедному животному помогает местная жительница, которая также ищет собаке передержку.

Фото: © фонд защиты животных «Собака счастья»