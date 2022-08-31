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В Бурятии мошенники стали представляться сотрудниками МЧС

Главная В России
Красноярск
15:00 31 Августа 2022
общество, мошенники, мчс
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В Бурятии появились мошенники, которые стали представляться сотрудниками МЧС. Лжесотрудники предлагают за деньги установить пожарную сигнализацию. 

О новой преступной схеме стало известно, после того как жительница Бурятии обратилась в полицию с заявлением на мошенников. По словам потерпевшей к ней в квартиру постучались две женщины, которые представились сотрудниками государственного пожарного надзора. Они предложили продать заявительнице пожарную сигнализацию за восемь тысяч рублей. 

Правоохранители отмечают, что к ним обратились еще несколько горожан с похожими историями.

Сотрудники МЧС рассказали, что ведомства не оказывают платных услуг и не предлагают приобрести техническую продукцию.

Фото: © РИА Новости / Александр Пирагис 

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