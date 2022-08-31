В Бурятии мошенники стали представляться сотрудниками МЧС

В Бурятии появились мошенники, которые стали представляться сотрудниками МЧС. Лжесотрудники предлагают за деньги установить пожарную сигнализацию.

О новой преступной схеме стало известно, после того как жительница Бурятии обратилась в полицию с заявлением на мошенников. По словам потерпевшей к ней в квартиру постучались две женщины, которые представились сотрудниками государственного пожарного надзора. Они предложили продать заявительнице пожарную сигнализацию за восемь тысяч рублей.

Правоохранители отмечают, что к ним обратились еще несколько горожан с похожими историями.

Сотрудники МЧС рассказали, что ведомства не оказывают платных услуг и не предлагают приобрести техническую продукцию.

Фото: © РИА Новости / Александр Пирагис