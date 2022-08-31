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В Новосибирске трое мужчин с ножом напали на полицейских

Главная В России
Красноярск
14:30 31 Августа 2022
общество, нападение, полиция
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Новосибирский суд вынес приговор компании мужчин, которые с ножом напали на сотрудников полиции. 

По данным правоохранителей 28 августа в дежурную часть полиции позвонили жители одного из дворов города и пожаловались на буйную компанию. Полицейские выехали по указному адресу. На месте они увидели компанию из трех мужчина, которые выпиливали. Сотрудники попросили их предъявить свои документы, на что в ответ услышали нелестные комментарии в свой адрес и угрозы. После один из обвиняемых кинулся с ножом на представителей власти.

Чтобы успокоить буйную компанию полицейским пришлось применить табельное оружие и выстрелить в воздух. 

В отношении нарушителей порядка возбудили уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". 

Фото: © Алексей Мальгавко / РИА Новости

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